Президент Шахматной федерации России поздравил губернатора ХМАО Наталью Комарову

Как подчеркнул спикер парламента региона Борис Хохряков, решение принято. «Большинством голосов на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры избрана Комарова Наталья Владимировна», - сказал он.

Поздравляем вице-президента Федерации шахмат России Наталью Владимировну Комарову с переизбранием, желаем новых успехов и достижений на этом ответственном посту, а также благодарим за многолетнюю поддержку шахмат и отличное проведение в регионе соревнований всех уровней, - прокомментировал переизбрание президент ФШР Андрей Филатов.