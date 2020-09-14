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Президент Шахматной федерации России поздравил губернатора ХМАО Наталью Комарову
14 сентября 10:56

Президент Шахматной федерации России поздравил губернатора ХМАО Наталью Комарову

Дума Ханты-Мансийского автономного округа в воскресенье большинством голосов переизбрала Наталью Комарову на должность губернатора Югры.

Как подчеркнул спикер парламента региона Борис Хохряков, решение принято. «Большинством голосов на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры избрана Комарова Наталья Владимировна», - сказал он.

Поздравляем вице-президента Федерации шахмат России Наталью Владимировну Комарову с переизбранием, желаем новых успехов и достижений на этом ответственном посту, а также благодарим за многолетнюю поддержку шахмат и отличное проведение в регионе соревнований всех уровней, - прокомментировал переизбрание президент ФШР Андрей Филатов.

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Президент Шахматной федерации России поздравил губернатора ХМАО Наталью Комарову
Президент Шахматной федерации России поздравил губернатора ХМАО Наталью Комарову
Дума Ханты-Мансийского автономного округа в воскресенье большинством голосов переизбрала Наталью Комарову на должность губернатора Югры.
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