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05 октября 13:40
автор: Юрий Волохов

Белоруссию лишили шахматной Олимпиады

Белоруссия лишена права на проведение Всемирной шахматной Олимпиады в 2022 году, сообщает «Прессбол».

Решение о том, что турнир пройдет в Белоруссии, было принято на заседании Генеральной ассамблеи Международной федерации шахмат (ФИДЕ) в Батуми в 2018 году. Однако 4 октября стало известно, что принимающая сторона нарушила финансовые обязательства,

«Это связано с тем, что Минспорта Республики Беларусь не смогло предоставить необходимые авансовые платежи и страховку», — сообщает Chess.com.

- Мы должны отметить нарушение определенных финансовых обязательств со стороны организаторов. Из уважения к организаторам мы не хотели бы уточнять суммы, но это довольно существенные нарушения.
ФИДЕ несколько месяцев добросовестно вела переговоры, но, к сожалению, они не увенчались успехом. Нарушения и их значимость организаторами не оспариваются, — сообщил юрист ФИДЕ Александр Мартынов.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, в свою очередь, заявил, что финансовые проблемы со стороны организаторов не связаны с политическим кризисом в Белоруссии.

- Еще в начале лета, до президентских выборов, нам сообщили, что не могут организовать эти мероприятия, - сказал Дворкович.

источник: «Прессбол»
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