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18 октября 16:16

Чигаев и Гунина – победители Высшей лиги чемпионатов России

В Сочи завершились Всероссийские соревнования «Высшая лига» - IV этап 73-го чемпионата России среди мужчин и 70-го чемпионата России среди женщин.

Высшая лига является отборочным турниром к Суперфиналам чемпионатов России среди мужчин и женщин: путевки на первенство страны получают игроки, занявшие 1-5 места. В мужском соревновании принял участие 51 шахматист, в женском за призы боролись 37 спортсменок. Было сыграно 9 туров по швейцарской системе.

В турнире мужчин все решилось лишь в заключительном туре. Первое место, набрав 6,5 очков, занял Максим Чигаев (Тюменская область). На пол-очка отстали семь участников. Благодаря лучшим дополнительным показателям, вторым стал Михаил Антипов (Москва) и Владимир Федосеев (Санкт-Петербург). Также в Суперфинал отобрались Алексей Гоганов (Санкт-Петербург) и Андрей Есипенко (Ростовская область).

У женщин победительница определилась за тур до финиша: Валентина Гунина (Москва) набрала 8 очков из 9. 6,5 очков в активе у Марины Гусевой (Московская область). Места с третьего по седьмое разделили шахматистки, набравшие по 6 очков. Третьей стала Лея Гарифуллина (Свердловская область).

Путевки в Суперфинал также получили Юлия Григорьева (Республика Башкортостан) и Татьяна Гетьман (Санкт-Петербург).

– Впервые с начала пандемии удалось провести серьезный и представительный турнир в «живые», а не онлайн-шахматы, – отметил исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский. – Высшая лига чемпионата России – это не только открытый турнир с хорошими призами, но и отбор в Суперфиналы чемпионатов России, которые мы планируем провести в декабре этого года. Турнир прошел с соблюдением всех антиковидных правил, в спокойной обстановке.

источник: «Советский спорт»
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Чигаев и Гунина – победители Высшей лиги чемпионатов России
В Сочи завершились Всероссийские соревнования «Высшая лига» - IV этап 73-го чемпионата России среди мужчин и 70-го чемпионата России среди женщин.
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