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Суперфиналы чемпионатов России соберут звездный состав участников
23 ноября 13:45
автор: Юрий Волохов

Суперфиналы чемпионатов России соберут звездный состав участников

Суперфиналы 73-го чемпионата России среди мужчин и 70-го чемпионата России среди женщин пройдут с 4 по 17 декабря в Центральном доме шахматиста имени М.М. Ботвинника в Москве.

Чемпионат России пройдет в формате программы «Шахматы в музеях», которую Федерация шахмат России реализует совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко с 2012 года. Главный турнир российского шахматного календаря соберет звездный состав.

Мужчины. Ян Непомнящий (2784, Москва), Сергей Карякин (2752, Москва), Петр Свидлер (2723, Санкт-Петербург), Никита Витюгов (2722, Санкт-Петербург), Владислав Артемьев (2708, Республика Татарстан), Даниил Дубов (2699, Москва), Максим Матлаков (2685, Санкт-Петербург), Андрей Есипенко (2683, Ростовская область), Владимир Федосеев (2676, Санкт-Петербург), Максим Чигаев (2615, Тюменская область), Михаил Антипов (2607, Москва), Алексей Гоганов (2602, Санкт-Петербург).

Женщины. Александра Горячкина (2592, ЯНАО), Алина Кашлинская (2494, Москва), Наталья Погонина (2475, Саратовская область), Александра Костенюк (2471, Москва), Ольга Гиря (2469, ХМАО – Югра), Полина Шувалова (2454, Москва), Валентина Гунина (2451, Москва), Алиса Галлямова (2438, Республика Татарстан), Марина Гусева (2352, Московская область), Лея Гарифуллина (2348, Свердловская область), Юлия Григорьева (2343, Республика Башкортостан), Татьяна Гетьман (2303, Санкт-Петербург).

Соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров. Игровые дни: 5-10 и 12-16 декабря. Выходной день – 11 декабря. Начало туров – в 15:00 (МСК).

При дележе первого места двумя участниками или более играется дополнительное соревнование в рапид.

Общий призовой фонд составляет 10 миллионов рублей.

Организаторами Суперфиналов выступают Российская шахматная федерация, Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. Генеральный спонсор сборных России по шахматам - «Россети ФСК ЕЭС». ПАО «ФосАгро» генеральный партнер ФШР.

источник: «Советский спорт»
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