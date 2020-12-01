Состоялся 10-й открытый турнир энергетиков памяти М. Ботвинника

27 ноября состоялся X открытый турнир энергетиков памяти шестого чемпиона мира по шахматам Михаила Ботвинника. Соревнование по рапиду проводилось в онлайн-формате на сайте Lichess.org.

В личном первенстве главный трофей впервые завоевала женщина – электромонтер по эксплуатации распределительных сетей «Россети Кубань» Светлана Вишнякова.

В командном зачете «золото» и «бронза» у команд, которые представляли НИУ «МЭИ», а «серебро» – у сборной компании «Россети Волга».

Организаторами соревнования выступили «Россети» и «Научно-технический центр Россети ФСК ЕЭС» – правопреемник Всесоюзного НИИ электроэнергетики, в котором более 50 лет проработал великий шахматист и ученый.

В турнире участвовали 34 команды, представлявшие сетевые, генерирующие и сбытовые компании, Системного оператора, вузы, Министерство энергетики Московской области, Молодёжную секцию РНК СИГРЭ.

С приветствием к участникам обратились первый заместитель генерального директора – исполнительный директор «Россетей» Андрей Муров и президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

На церемонии открытия выступили исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский, а также звезды мирового шахматного спорта – член сборной России Сергей Карякин и многократный чемпион мира Анатолий Карпов.

Между ФШР и «Россети ФСК ЕЭС» действует соглашение о сотрудничестве, нацеленное на развитие шахматного спорта. Компания является генеральным спонсором сборных команд России по шахматам.

Фотографии предоставлены пресс-службой ПАО «Россети ФСК ЕЭС»