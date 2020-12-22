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Коллекция Музея шахмат ФШР пополнилась «Индийскими» шахматами
22 декабря 14:52

Коллекция Музея шахмат ФШР пополнилась «Индийскими» шахматами

Уникальный подарок к Новому году сделала Елена Бурмистрова

Уникальный художественный подарок к Новому году получил Музей шахмат ФШР от заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром», генерального директора ООО «Газпром экспорт» Елены Бурмистровой.

Это шахматы ручной работы «Индийские», изготовленные в 1990-е годы в Кисловодске на фарфоровом предприятии «Дельта-Х» небольшим тиражом. Художник А. В. Любкин использовал для своих моделей мотивы древних легенд и сказаний. Фигуры с позолотой и надглазурной росписью вступают в единоборство на доске из мрамора и змеевика, при этом редкой особенностью комплекта является особый домик для шахматных фигур. Традиция отправлять фигуры «на отдых» в специально устроенное для них «жилье», а не складывать в темный деревянный ящик, насчитывает несколько столетий. Это не только уважение к фарфоровым участникам мудрой игры, но и практичное решение всегда держать красивые фигуры на столе в виде своеобразной выставки.

«Индийские» шахматы А. В. Любкина занимают почетное место в экспозиции известного Петербургского музея фарфоровых шахмат Г. А. Александрова. Теперь с ними могут познакомиться и гости Федерации шахмат России.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов выражает благодарность Елене Бурмистровой за столь ценный подарок к Новому году.

Музей шахмат основан в 1980 году. В 1980-2009 гг. экспозиция размещалась в небольшой комнате (30 кв. м) Центрального дома шахматиста. С осени 2014 года Музей расположен на новой площади (180 кв. м) в трех залах того же особняка.

В Музее можно увидеть все, что связано со старинной, но вечно юной игрой — кубки и другие трофеи, завоеванные гроссмейстерами России; картины, рисунки, карикатуры, гравюры и литографии на шахматную тему, скульптурные портреты великих людей, отдававших досуг шахматам, фотографии чемпионов и многочисленные комплекты шахмат, изготовленные в XVIII-XX веках мастерами разных стран.

Коллекцию Музея можно условно поделить на две части: шахматы разных эпох и народов и кубки, когда-либо завоеванные нашими спортсменами. Шахматы из серебра, красного дерева, сандала, перламутра, стекла, бересты и даже из проволоки (сделанные, кстати, в ГУЛАГе), старинные картины, гравюры и фотографии — все это в сочетании с рассказом экскурсовода создает впечатление, что наша жизнь вертится вокруг шахмат.

Общероссийская общественная организация «Федерация шахмат России» (ФШР) – общественная некоммерческая организация, объединяющая физических лиц и шахматные федерации республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных областей и автономных округов Российской Федерации. Деятельность ФШР направлена на развитие и популяризацию шахмат в стране. ФШР учреждена 15 февраля 1992 г. Органами управления ФШР являются съезд и Наблюдательный совет ФШР.

Попечительский совет ФШР – коллегиальный совещательно-консультативный орган, действующий на общественных началах. ФШР является организатором ежегодного Всероссийского детского первенства, турнира «Белая ладья» среди образовательных учреждений, чемпионата России и других шахматных соревнований. С 2012 г. по инициативе ФШР реализуется программа «Шахматы в музеях». ФШР разрабатывает и реализует программы развития шахмат, в том числе детских, содействует расширению сети шахматных клубов и секций в регионах; является организатором индивидуальных и командных соревнований в России; организует участие российских шахматистов в международных соревнованиях; содействует укреплению позиций российских шахмат на международной арене, развивает спортивные связи с национальными шахматными федерациями, национальными и международными организациями, в том числе с ФИДЕ.

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