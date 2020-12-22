Коллекция Музея шахмат ФШР пополнилась «Индийскими» шахматами

Уникальный художественный подарок к Новому году получил Музей шахмат ФШР от заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром», генерального директора ООО «Газпром экспорт» Елены Бурмистровой.

Это шахматы ручной работы «Индийские», изготовленные в 1990-е годы в Кисловодске на фарфоровом предприятии «Дельта-Х» небольшим тиражом. Художник А. В. Любкин использовал для своих моделей мотивы древних легенд и сказаний. Фигуры с позолотой и надглазурной росписью вступают в единоборство на доске из мрамора и змеевика, при этом редкой особенностью комплекта является особый домик для шахматных фигур. Традиция отправлять фигуры «на отдых» в специально устроенное для них «жилье», а не складывать в темный деревянный ящик, насчитывает несколько столетий. Это не только уважение к фарфоровым участникам мудрой игры, но и практичное решение всегда держать красивые фигуры на столе в виде своеобразной выставки.

«Индийские» шахматы А. В. Любкина занимают почетное место в экспозиции известного Петербургского музея фарфоровых шахмат Г. А. Александрова. Теперь с ними могут познакомиться и гости Федерации шахмат России.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов выражает благодарность Елене Бурмистровой за столь ценный подарок к Новому году.

Музей шахмат основан в 1980 году. В 1980-2009 гг. экспозиция размещалась в небольшой комнате (30 кв. м) Центрального дома шахматиста. С осени 2014 года Музей расположен на новой площади (180 кв. м) в трех залах того же особняка.