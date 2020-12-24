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24 декабря 13:35

В Москве состоялся Открытый командный кубок чемпиона мира Ботвинника  

Он проходил в Центральном доме шахматиста имени М.М. Ботвинника, в тех же залах где только что закончился суперфинал чемпионата России по шахматам. За кубок боролось шесть команд — членов Ассоциации шахматных федераций — команды России, Беларуси, Москвы и Санкт-Петербурга, а также приглашенные команды Казани и Уральской шахматной академии. 

Турнир проводился по круговой системе в пять туров по формуле Дворцов пионеров с контролем 90 минут каждому с добавлением 30 секунд, начиная с первого хода.

Капитан команды играет одновременно 4 партии против юниоров команды-соперницы, а результаты капитана и игроков суммируются.

Обладателем кубка стала сборная команда России набравшая 25,5 очков из 40. У россиян был сильнейший состав юниоров и очень не просто приходилось капитанам других команд с ними бороться. Особенно с восходящей юной звездой российских шахмат Володаром Мурзиным набравшим 3,5 очков из 5 и не проигравший ни одной партии, единственный среди всех юниоров.

Второе место у команды Казани набравшей 22,5 очка. Капитан команды международный гроссмейстер Артем Тимофеев игравший очень сильно и надежно, показал в итоге лучший результат среди капитанов 17,5 очков из 20.

Третье место в упорной борьбе заняла команда Юных звезд Москвы с 20,5 очками. Все решилось в последнем туре в матче с Санкт-Петербургом который завершился вничью 4-4. Москвичи могли бы побороться и за более высокое место, если бы удалось обыграть сборную Россию. Капитан команды Борис Грачев больше четырех часов пытался одолеть юную Маргариту Звереву, но это не удалось и ничья в партии зафиксировала ничью в матче.

После подведения итогов турнира, в гостинице «Азимут», где проживали участники команд состоялось награждение победителей и призеров Кубка. Награждение провели Президент Ассоциации шахматных федераций Виктор Алексеевич Вайпан, директор турнира Александр Григорьевич Бах и судья турнира международный арбитр Александр Иванов. Все участники также получили памятные подарки.

После награждения слово взял капитан команды России международный гроссмейстер Михаил Кобалия, где поблагодарил организаторов за проведение турнира и отметил отличные условия игры и проживания.

Итоги турнира: 1. Россия — 25,5 очков, 2. Казань — 22,5 очков, 3.Юные звезды Москвы — 20,5 очков, 4. Уральская шахматная академия — 19 очков, 5. Санкт-Петербург — 19 очков, 6. Беларусь — 13,5 очков.

источник: Федерация шахмат России
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