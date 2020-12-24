В Москве состоялся Открытый командный кубок чемпиона мира Ботвинника  

Турнир проводился по круговой системе в пять туров по формуле Дворцов пионеров с контролем 90 минут каждому с добавлением 30 секунд, начиная с первого хода.

Капитан команды играет одновременно 4 партии против юниоров команды-соперницы, а результаты капитана и игроков суммируются.

Обладателем кубка стала сборная команда России набравшая 25,5 очков из 40. У россиян был сильнейший состав юниоров и очень не просто приходилось капитанам других команд с ними бороться. Особенно с восходящей юной звездой российских шахмат Володаром Мурзиным набравшим 3,5 очков из 5 и не проигравший ни одной партии, единственный среди всех юниоров.

Второе место у команды Казани набравшей 22,5 очка. Капитан команды международный гроссмейстер Артем Тимофеев игравший очень сильно и надежно, показал в итоге лучший результат среди капитанов 17,5 очков из 20.

Третье место в упорной борьбе заняла команда Юных звезд Москвы с 20,5 очками. Все решилось в последнем туре в матче с Санкт-Петербургом который завершился вничью 4-4. Москвичи могли бы побороться и за более высокое место, если бы удалось обыграть сборную Россию. Капитан команды Борис Грачев больше четырех часов пытался одолеть юную Маргариту Звереву, но это не удалось и ничья в партии зафиксировала ничью в матче.

После подведения итогов турнира, в гостинице «Азимут», где проживали участники команд состоялось награждение победителей и призеров Кубка. Награждение провели Президент Ассоциации шахматных федераций Виктор Алексеевич Вайпан, директор турнира Александр Григорьевич Бах и судья турнира международный арбитр Александр Иванов. Все участники также получили памятные подарки.

После награждения слово взял капитан команды России международный гроссмейстер Михаил Кобалия, где поблагодарил организаторов за проведение турнира и отметил отличные условия игры и проживания.