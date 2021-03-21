Награждены серебряные призеры онлайн-олимпиады ФИДЕ

За команду играли Алексей Смирнов (Пермский край), Станислав Бабарыкин (Московская область), Евгений Суслов (Ивановская область), капитан Дмитрий Андреев (Костромская область).
Вручал награды заместитель исполнительного директора Федерации шахмат России Александр Ткачев.
Днем ранее в Центральном доме шахматиста в Москве исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский вручил дипломы медали старшему тренеру сборной России по шахматам среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата Светлане Герасимовой. Она передаст награды участникам «серебряной» команды Андрею Ободчуку, Марине Кайданович и Денису Палину.