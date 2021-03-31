Карякин заключил спонсорский контракт с компанией «Мелбет»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заключил спонсорский контракт с букмекерской компанией «Мелбет». Во время подписания соглашения БК представляли генеральный директор Игорь Ляпустин и бренд-директор Роман Кожевников.

«Надеюсь, что пандемия скоро пойдет на спад, и будет проводиться все больше соревнований. К ним нужно готовиться, проводить сборы, собирать тренерский штаб. Все это связано с финансовыми вложениями, поэтому помощь очень важна. Я, со своей стороны, торжественно обещаю добросовестно заниматься шахматами и готовиться к следующим турнирам», - сказал шахматист.

Карякин подарил представителям БК «Мелбет» книгу «Карлсен - Карякин. Нью-Йорк 2016» (авторы Л. Альбурт и Дж. Крумиллер, специальный комментатор В. Крамник). Гроссмейстер написал предисловие специально для русского издания.