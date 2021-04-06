Путин выразил благодарность российским шахматистам за успех на онлайн-олимпиаде ФИДЕ-2020

Президент России Владимир Путин поблагодарил членов сборной РФ по шахматам за успешное выступление на Всемирной шахматной онлайн-олимпиаде ФИДЕ 2020 года.

Согласно официальному порталу правовой информации, благодарность президента за успешные результаты на соревнованиях объявлена членам спортивной сборной команды РФ по шахматам Андрею Есипенко, Маргарите Потаповой, Алексею Саране.

Кроме того, благодарность получили старший тренер, а также спортсмен-инструктор сборной ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» Михаил Кобалия и Полина Шувалова.

Напомним, первая онлайн-олимпиада ФИДЕ стала заменой 44-й Всемирной шахматной Олимпиады, перенесенной на 2021 год из-за пандемии коронавируса. По итогам турнира золотые медали получили сборные России и Индии.