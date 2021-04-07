Российские тренеры номинированы на премию ФИДЕ

В присуждении тренерской премии учитываются заслуги 2019 и 2020 годов, а в «авторской» номинации – книги, опубликованные в 2020 году.

Количество категорий увеличено до 10, поэтому теперь каждый тренер с действующей лицензией имеет возможность победить в номинации.

Федерация шахмат России номинировала старшего тренера мужской сборной страны по шахматам, президента ФШР Андрея Филатова, старшего тренера женской сборной России Сергея Рублевского, старшего тренера юношеской сборной России Михаила Кобалия, Сергея Загребельного, Александра Костьева, Юрия Яковича, Сергея Шипова, Якова Геллера на тренерскую премию ФИДЕ, а также куратора Музея шахмат ФШР, кандидата исторических наук Дмитрия Олейникова в категории «Книга и автор».

Начиная со вступления Андрея Филатова в должность старшего тренера в 2014 году, сборная России показала много выдающихся результатов:

- Всемирная шахматная Олимпиада (Азербайджан, 2016) – 3 место