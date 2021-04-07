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07 апреля 09:00

Российские тренеры номинированы на премию ФИДЕ

Сегодня Международная шахматная федерация совместно с Тренерской комиссией ФИДЕ проводит 14-ю тренерскую премию (тренеры и автора книг), в рамках которой отмечаются выдающиеся достижения среди шахматных наставников.

В присуждении тренерской премии учитываются заслуги 2019 и 2020 годов, а в «авторской» номинации – книги, опубликованные в 2020 году.

Количество категорий увеличено до 10, поэтому теперь каждый тренер с действующей лицензией имеет возможность победить в номинации.

Федерация шахмат России номинировала старшего тренера мужской сборной страны по шахматам, президента ФШР Андрея Филатова, старшего тренера женской сборной России Сергея Рублевского, старшего тренера юношеской сборной России Михаила Кобалия, Сергея Загребельного, Александра Костьева, Юрия Яковича, Сергея Шипова, Якова Геллера на тренерскую премию ФИДЕ, а также куратора Музея шахмат ФШР, кандидата исторических наук Дмитрия Олейникова в категории «Книга и автор».

Начиная со вступления Андрея Филатова в должность старшего тренера в 2014 году, сборная России показала много выдающихся результатов:

- Всемирная шахматная Олимпиада (Азербайджан, 2016) – 3 место

- Всемирная шахматная Олимпиада (Грузия, 2018) – 3 место

- Онлайн-олимпиада ФИДЕ (2020) – 1 место

- Командный чемпионат мира (Россия, 2017) – 2 место

- Командный чемпионат мира (Казахстан, 2019) – 1 место

- Командный чемпионат Европы (Исландия, 2015) – 1 место

- Командный чемпионат Европы (Греция, 2017) – 2 место

- Командный чемпионат Европы (Грузия, 2019) – 1 место.

Женская сборная России под руководством Сергея Рублевского завоевала золотые медали на Всемирной шахматной Олимпиаде в Тромсе (2014), на командном чемпионате мира в Ханты-Мансийске (2017), а также на чемпионатах Европы в Рейкьявике (2015), на Крите (2017) и в Батуми (2019).

Юношеская сборная России под руководством Михаила Кобалия выиграла Всемирную Олимпиаду до 16 лет в 2011-2012 (Турция) и в 2017 году (Индия). Побеждала во всех Первенствах Европы в общем зачете, начиная с 2011 года. В первенствах мира юношеская сборная России становилась лучшей в 2011 (Бразилия), 2012 (Словения), 2016 (Россия), 2017 (Уругвай), 2019 (Индия, Китай).

Дмитрий Олейников является автором книги «Руководители советских шахмат/ Иллюстрированный альбом (2020)», опубликованной Федерацией шахмат России.

Книга содержит биографии руководителей советских шахмат - людей, которые сделали интеллектуальное развлечение неотъемлемой частью национальной культуры. В ней рассказывается о лучших шахматистах и шахматистках, которые завоевали высшие шахматные звания. Многие факты из их биографий были найдены в архивах.

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