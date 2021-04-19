Наблюдательный совет ФШР утвердил проекта положения о Золотом знаке

19 апреля состоялось заочное заседание Наблюдательного совета ФШР. В повестку дня вошло утверждение проекта положения о Золотом знаке Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России». Все члены Наблюдательного совета проголосовали «за».

Наблюдательный совет решил наградить Золотым знаком многократного чемпиона мира, депутата Государственной думы РФ, вице-президента ФШР Анатолия Карпова, старейшего гроссмейстера мира Юрия Авербаха, 10-го чемпиона мира Бориса Спасского, а также знаменитых тренеров - Бориса Постовского и Людмилу Белавенец.

Согласно положениям Устава ФШР, Федерация шахмат России имеет право учреждать в соответствии с действующим законодательством РФ награды, почетные звания, медали, знаки отличия и т.д.

Золотой знак Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» устанавливается с целью поощрения и морального стимулирования спортсменов, тренеров, специалистов вида спорта шахматы, а также представителей органов государственной власти и местного самоуправления, бизнеса, общественных организаций и объединений, творческой интеллигенции, средств массовой информации и иных лиц и является формой признания особых личных заслуг по развитию и популяризации вида спорта шахматы в Российской Федерации.