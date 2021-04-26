Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов в Екатеринбурге

Российский шахматист Ян Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов, который проходит в Екатеринбуге.

В 13-м туре соревнований он сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом и набрал 8,5 очков. Единственный возможный конкурент Непомнящего, представитель Нидерландов Аниш Гири, уступил другому россиянину - Александру Грищуку. В активе Гири 7,5 очков.

В случае победы нидерландца и поражения Непомнящего в последнем туре, россиянин опередит оппонента по личным встречам.

Победа на турнире в Екатеринбурге позволит 30-летнему гроссмейстеру встретиться с чемпионом мира Магнусом Карлсеном в поединке за шахматную корону.

Противостояние россиянина и норвежца должно состоятся в ноябре-декабре в Дубае.