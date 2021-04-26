Непомнящий сыграет с Карлсеном за шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий досрочно, за тур до финиша, стал победителем Турнира претендентов в Екатеринбурге. Таким образом, россиянин в ноябре сыграет матч за звание чемпиона мира с Магнусом Карлсеном.

Турнир претендентов проходит в Екатеринбурге. Сейчас продолжается предпоследний, 13-й тур, осталась несыгранной только одна партия Алексеенко – Дин Лижень, но она никак не влияет на расклад в верхней части турнирной таблицы.

Многие специалисты полагали, что 13-й тур с большой долей вероятности станет решающим. Так и получилось: лидер Ян Непомнящий белыми спокойно сделал ничью с Максимом Вашье-Лагравом. И набрал 8,5 очков и стал недосягаем для главного преследователя Аниша Гири, который всю партию Александру Грищуку проиграл.