Александр Жуков: Уверен, Непомнящий поборется с Карлсеном. Это будет равный матч

«Карлсен, конечно, великий шахматист, но Ян так блестяще провел турнир, лидировал, что я уверен - это будет равный матч, он поборется с Карлсеном. Я еще с самого начала говорил, что он будет фаворитом, и он это подтвердил. Будем болеть за него и пожелаем ему удачи», - приводит ТАСС слова Жукова.

Напомним, что Ян Непомнящий досрочно победил на турнире претендентов, который в эти дни проходит в Екатеринбурге.

Это позволило россиянину встретиться с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону. Он состоится с 24 ноября по 16 декабря в Дубае.

Непомнящий занимает четвертое место в рейтинге ФИДЕ.