Ян Непомнящий: Важно было выиграть партии и против Алексеенко, и против Ван Хао

30-летний российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал свою победу на турнире претендентов в Екатеринбурге.

— Я не могу выделить какую-то определенную партию как решающую, очень важно было выиграть партии и против Алексеенко, и против Ван Хао. И на самом деле я комментировал два предыдущих турнира претендентов и понял, что нельзя никогда терять голову и желательно не проигрывать партии. Можно сделать какие-то скучные ничьи, но никогда нельзя проигрывать, — приводит ТАСС слова шахматиста.

Добавим, что россиянин с 24 ноября по 16 декабря проведет в Дубае матчи за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном из Норвегии.