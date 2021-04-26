Матыцин поздравил Непомнящего с досрочной победой на турнире претендентов

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на триумф 30-летнего российского гроссмейстера Яна Непомнящего на турнире претендентов.

— Поздравляю российского гроссмейстера Яна Непомнящего с победой на турнире претендентов в Екатеринбурге. Он показал высокое мастерство и досрочно обеспечил себе первое место в соревнованиях, в которых принимают участие сильнейшие шахматисты мира, — приводит слова Матыцина пресс-служба министерства.

Добавим, что теперь россиянину предстоит матч за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.