Евгений Томашевский: Это закономерная победа Непомнящего, он к ней шел последние пять лет

- Это абсолютно заслуженная победа Яна, он был единственным, кто провел весь турнир ровно и сильно от начала до конца, говорит Евгений Томашевский. - У него был лишь один срыв на протяжении всей дистанции – это поражение год назад в первом круге от Вашье-Лаграва. - Это единственная по-настоящему плохая партия Яна за весь турнир. В остальном он играл либо ровно, либо очень сильно.

Поэтому это абсолютно закономерная победа.

Более того, она закономерна не только в этом турнире, она закономерна применительно ко всей его карьере. Было очевидно, что последние четыре-пять лет он находится на последовательном взлете. Этот взлет не был гладким, но четко был виден тренд.