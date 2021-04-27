Сергей Карякин: Я считаю Карлсена фаворитом, но у Непомнящего шансы будут

Шахматист Сергей Карякин дал комментарий после победы российского гроссмейстера Яна Непомнящего на турнире претендентов в Екатеринбурге.

«Великолепная игра от Яна на турнире претендентов. Он абсолютно заслужил победу. Непомнящий играл хорошо как первый, так и второй круг. Как будто между ними и не было года, весь турнир прошел ровно.

Что касается шансов Яна в борьбе за корону, я считаю Карлсена фаворитом, но, с другой стороны, когда ты выигрываешь турнир претендентов, у тебя появляются дополнительные силы и уверенность в себе. Если Непомнящий хорошо подготовится - а у него отличная тренерская бригада - шансы у него будут», - приводит слова Карякина «Чемпионат».

Таким образом, Непомнящий сыграет с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону. Встреча состоится в Дубае с 24 ноября по 16 декабря.