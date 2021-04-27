Евгений Томашевский: У Непомнящего отличная мотивация на последнюю партию - пробить рейтинг 2800

- Можете предугадать, как Непомнящий будет играть сегодня последнюю партию, когда гора с плеч, задача выполнена?

- Тяжело заставить себя играть в такой ситуации. Но у Яна есть мотивация – это рейтинг 2800. Сейчас его текущий рейтинг 2797. И мотивация – как можно быстрее пробить рейтинг 2800, она очевидно.

Ян играет черными с Дин Лиженем, китайский шахматист выиграл две последние встречи. Партия будет сложной, но Ян будет достаточно мотивирован, чтобы как минимум не проиграть. Думаю, для Яна будет неплохим сценарием спокойно сделать ничью и идти готовиться к матчу за корону.