Дворкович - о матче за мировую шахматную корону: Непомнящий не боится Карлсена

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович поделился мнением о матче за мировую корону шахмат между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном.

«Непомнящий точно не боится Карлсена, вопрос здесь скорее в физической и психологической подготовке - нужно готовиться к длинному матчу. Это другой формат, для Яна он будет не совсем привычен.

А вот в шахматной подготовке Яна я не сомневаюсь, он наверняка усилит команду, будет готов. Шансы точно будут, с одной стороны, есть опыт Карслена, он знает, как играть такие матчи. Но с другой - напор Яна, он очень хочет стать чемпионом мира», - приводит слова руководителя «Чемпионат».

Напомним, что ранее российский гроссмейстер досрочно выиграл турнир претендентов в Екатеринбурге.

Непомнящий сыграет с действующим чемпионом мира норвежцем Карлсеном в матче за мировую шахматную корону в Дубае с 24 ноября по 16 декабря.