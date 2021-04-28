Андрей Филатов: Непомнящий получил психологическую уверенность, теперь пусть трепещет Карлсен

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов прокомментировал успех россиянина.

- Успех Непомнящего - это большая победа российских шахмат. Его уверенная игра была основана не только на технической подготовке, но и потому что он вовремя вакцинировался нашим «Спутником V». Он получил психологическую уверенность на турнире, теперь пусть трепещет Карлсен - ведь Норвегия такую вакцину не закупает, - приводит слова Филатова ТАСС.

Добавим, что в матче за мировую шахматную корону, который пройдет с 24 ноября по 16 декабря в Дубае, Непомнящий сыграет с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.