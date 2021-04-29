Карпов – о матче за мировую корону: Если Ян не навяжет свою борьбу Карлсену, то будет тяжело

Заслуженный мастер спорта СССР Анатолий Карпов оценил шансы российского гроссмейстера Яна Непомнящего в битве за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.

— Если Ян не сможет навязать свою борьбу, то будет совсем тяжело: технически Карлсен выше, поэтому Яну, наверное, надо идти на остроту, на усложнение. Не рисковать, но нужен непростой характер позиций, потому что при простом, скорее всего, у Карлсена шансы выше, — приводит слова Карпова ТАСС.

Напомним, что ранее Непомнящий выиграл турнир претендентов в Екатеринбурге.