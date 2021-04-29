Тансыккужина поблагодарила Садовскую, убравшую флаг Польши в знак солидарности

Действующая чемпионка мира Тамара Тансыккужина прокомментировала эпизод, произошедший в матче с полячкой Натальей Садовской.

Напомним, арбитр встречи Яцек Павлицкий подошел к столу во время игры и снял флаг РФ. Свой поступок он объяснил тем, у россиян нет права выступать на международных соревнованиях под своим флагом из-за санкций WADA.

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«Даже не знаю, о чем они думали, когда поступали так. Импульсивное, неверное решение. Я думаю, что это сказалось на ходе партии. Они извинились. Извинились за то, что вмешались во время партии. Они сослались на то, что был звонок от спортивных чиновников», – цитирует Тансыккужину агентство «РИА Новости».