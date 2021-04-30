Ян Непомнящий: Будет сложно победить Карлсена, но мне приятно, что шансы оцениваются довольно высоко

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий оценил свои шансы на победу в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном из Норвегии.

Как сообщает ТАСС, 30-летний спортсмен победил на турнире претендентов в Екатеринбурге.

– Есть такое расхожее высказывание: «Надейся на лучшее, готовься к худшему». Я думаю, что будет довольно сложно, но мне приятно, что шансы оцениваются довольно высоко. В целом я реалист сам по себе, но при этом я не страдаю заниженной самооценкой, – приводит слова Непомнящего «Профиль».

Напомним, что встреча между российским шахматистом и Карлсеном пройдет с 24 ноября по 16 декабря в Дубае.