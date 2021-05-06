В «Сириусе» прошло награждение юниорской сборной России

Награды получили - Андрей Есипенко, Полина Шувалова, Алексей Сарана, Маргарита Потапова – все они воспитанники шахматного направления «Сириуса», и все они внесли большой вклад в победу нашей сборной.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович вручил золотые медали ФИДЕ российским юниорам, а также тренерам сборной - Андрею Филатову, Александру Мотылеву и Сергею Рублевскому.

Гостей приветствовал заместитель директора образовательного центра «Сириус» Дмитрий Савин, который до начала церемонии организовал экскурсию по выставочным залам «Сириуса» и познакомил шахматистов с направлениями работы образовательного центра.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов поблагодарил образовательный центр «Сириус» и лично директора центра Елену Шмелеву за большой вклад в подготовку российских шахматистов, лучшие из которых пополняют ряды нашей сборной.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович вспомнил, как в 2015 году во время визита в «Сириус» Президент России Владимир Путин предложил создать в центре шахматное направление, и в 2016 году эта идея была реализована.