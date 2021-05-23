Анатолий Карпов: Творчески я в шахматах добился всего, чего хотел

Заслуженный мастер спорта СССР Анатолий Карпов поделился воспоминаниями о своей спортивной карьере.

— Есть особые достижения — партии, которые вошли в первую десятку в истории шахмат. Не одна, а три или четыре. Есть блестящие комбинации, есть удивительные позиционные, есть классические эндшпили. Творчески я в шахматах добился всего, чего хотел. Сыграл 11 матчей на первенство мира. Это тоже рекорд в истории шахмат. И каждый по-своему был тяжелый, — цитирует гроссмейстера RT.

Добавим, что Карпов является трехкратным чемпионом мира по шахматам среди мужчин (1975, 1978, 1981).