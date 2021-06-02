Непомнящий открыл свою шахматную школу

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий объявил об открытии своей шахматной школы.

«Дорогие друзья! Открывается моя школа шахмат для детей и взрослых. Шахматы - главное дело в моей жизни. Я посвящаю этому много времени и стараюсь постоянно совершенствоваться. Накопленный опыт и знания будут использованы в системе работы шахматной школы.

Мы с командой отобрали опытных педагогов и подготовили программы для учеников разного уровня.

Сейчас идет набор в группы для детей от пяти лет. Запись на групповые и индивидуальные занятия для взрослых открыта на постоянной основе. Любите шахматы, играйте в шахматы, познавайте мир!», - написал гроссмейстер в своем Instagram.

Напомним, что Непомнящий стал победителем турнира претендентов и теперь сразится за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном. Встреча состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года в Дубае.