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ЧЕ-2020 - финальный раунд 2-й тайм, 90+2' Финляндия 0 Россия 1 П1 46.0 Х 17.0 П2 1.03
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Турция 0 Уэльс 0 П1 2.85 Х 3.10 П2 2.85
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Италия 0 Швейцария 0 П1 1.63 Х 3.80 П2 6.70
16 июня 17:28
автор: Юрий Волохов

Непомнящий и компания «Сима-ленд» подписали спонсорский контракт

Договор был заключен в Екатеринбурге в присутствии Кости Цзю.

Компания «Сима-ленд» стала официальным спонсором претендента за звание чемпиона мира Яна Непомнящего.

Договор был заключен в главном офисе компании в Екатеринбурге. Свои подписи под документом поставили президент Федерации шахмат Свердловской области, основатель компании «Сима-ленд» Андрей Симановский и гроссмейстер Ян Непомнящий.

Андрей Симановский пожелал Яну успехов. Претендент поблагодарил компанию и ее основателя за поддержку и отметил, что ему очень приятно увидеть сотрудников, пришедших на торжественную встречу после его победы на турнире претендентов.
В эти дни в столице Урала проходит командный Кубок России по боксу, поэтому на подписании присутствовали президент Международной Ассоциации Бокса (AIBA) Умар Кремлев, абсолютный чемпион мира Костя Цзю, чемпион мира Денис Лебедев и другие известные спортсмены.
В своем выступлении Умар Кремлев провел параллели между боксом и шахматами, а Костя Цзю и Денис Лебедев пожелали Яну максимально хорошо подготовиться и победить в матче.

источник: «Советский спорт»
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