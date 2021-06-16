Непомнящий и компания «Сима-ленд» подписали спонсорский контракт

Компания «Сима-ленд» стала официальным спонсором претендента за звание чемпиона мира Яна Непомнящего.

Договор был заключен в главном офисе компании в Екатеринбурге. Свои подписи под документом поставили президент Федерации шахмат Свердловской области, основатель компании «Сима-ленд» Андрей Симановский и гроссмейстер Ян Непомнящий.

Андрей Симановский пожелал Яну успехов. Претендент поблагодарил компанию и ее основателя за поддержку и отметил, что ему очень приятно увидеть сотрудников, пришедших на торжественную встречу после его победы на турнире претендентов.

В эти дни в столице Урала проходит командный Кубок России по боксу, поэтому на подписании присутствовали президент Международной Ассоциации Бокса (AIBA) Умар Кремлев, абсолютный чемпион мира Костя Цзю, чемпион мира Денис Лебедев и другие известные спортсмены.

В своем выступлении Умар Кремлев провел параллели между боксом и шахматами, а Костя Цзю и Денис Лебедев пожелали Яну максимально хорошо подготовиться и победить в матче.