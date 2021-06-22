Президент ФШР подписал распоряжение о вакцинации от COVID-19

«В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией арбитры, шахматные тренеры и организаторы общероссийских соревнований по шахматам обязаны в ближайшее время пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 и предоставить сертификат о вакцинации для допуска к работе. В случае невозможности пройти вакцинацию необходимо предоставить запрет на вакцинацию, полученный в государственном медицинском учреждении», говорится в распоряжении президента ФШР.

Сертификаты о вакцинации должны быть предоставлены не позднее 1 сентября 2021 года. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложен на исполнительного директора Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» Марка Глуховского.