Известная фигуристка Евгения Медведева стала гостем Кубка мира ФИДЕ в Сочи

После церемонии Евгения Медведева поделилась впечатлениями от соревнования:

- Большое спасибо за приглашение. Это очень интересный опыт: я впервые присутствую на таком мероприятии, и сразу же - соревнование такого уровня. Для меня большая честь - то, что мне выпала возможность сделать первый ход. Честно говоря, я немного нервничала. Не буду скрывать, что я абсолютный непрофессионал в шахматах. Но я думаю, что все прошло довольно гладко, мне очень понравилась царящая здесь атмосфера. Мне было очень интересно; действительно чувствуется большой престиж этого соревнования.

В игровом зале ощущалось напряжение, «тихий» адреналин, концентрация. Перед стартом была очень необычная для меня обстановка, потому что у нас, фигуристов, работа больше физическая, мы всегда находимся в движении, разминаемся, слушаем музыку, возможно, даже общаемся, чтобы разгрузить нервную систему и расслабить зажимы в мышцах. А здесь в зале перед началом царила полная тишина. Для меня это немного необычно, но зато теперь я знаю, что такие виды спорта тоже существуют, - пошутила Евгения Медведева.

Евгения сказала, что, наконец, пообщалась на английском языке с людьми из других стран, что ее из-за пандемии не удавалось на протяжении почти двух лет.