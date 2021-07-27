Сергей Карякин вышел в 1/4 Кубка Мира по шахматам

Российский шахматист Сергей Карякин на тай-брейке обыграл француза Максима Вашье-Лаграва и вышел в четвертьфинал чемпионата мира. Турнир проходит в Сочи.

По результатам двух партий с классическим контролем времени шахматистам не удалось определить победителя. Две партии в рапид завершились вничью, в блице сильнее оказался Карякин.

В четвертьфинале россиянин сыграет с американцем Сэмюэлем Шенклендом. Ранее во вторник россиянин Владимир Федосеев на тай-брейке обыграл сербского шахматиста Велимира Ивича. В четвертьфинале он сыграет с иранцем Амином Табатабаи.

Регламент чемпионата мира включает отборочные матчи. Каждый матч состоит из двух классических партий. В случае ничьей победитель определяется по их сумме по результатам тай-брейка, в котором проводятся партии быстрых шахмат, блиц и армагедлон.