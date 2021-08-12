Карпов, Непомнящий и Карякин сыграют в турнире по блицу

Анатолий Карпов, Ян Непомнящий и Сергей Карякин примут участие в блицтурнире на Кубок Группы компаний «Регион».

Турнир пройдет 16 августа в Москве в Центральном доме шахматиста имени Михаила Ботвинника, и будет посвящен 100-летию со дня рождения седьмого чемпиона мира по шахматам Василия Смыслова.

В соревновании с призовым фондом 1 500 000 рублей примут участие звезды российских и мировых шахмат. Кроме вышеназванных шахматистов - это трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук и его супруга вице-чемпионка мира Екатерина Лагно, ведущие молодые гроссмейстеры страны Андрей Есипенко, Владислав Артемьев, Кирилл Алексеенко, Евгений Томашевский и многие другие.

Турнир пройдет по швейцарской системе в 7 сдвоенных туров. Начало - в 12:00.

«Блицтурнир на Кубок Группы компаний «Регион» – это сильнейший российский турнир по молниеносным шахматам. Соревнование давно стало одним из самых популярных, ежегодно собирая лучших игроков со всего мира. Мы высоко ценим партнерство с Группой компаний «Регион», без поддержки которой этот замечательный праздник шахмат не смог бы состояться», – отметил исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский.