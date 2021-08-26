Шахматная школа Яна Непомнящего провела турнир Business Legends (фото)

Во вторник, 24 августа состоялся турнир Business Legends, организованный Шахматной школой Яна Непомнящего.

Помимо самого гроссмейстера, на мероприятии побывали президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский, гроссмейстеры Сергей Яновский, Александр Мотылев и Ильдар Хайруллин, а также известный российский футболист Дмитрий Булыкин, основатель канала Levitov Chess Илья Левитов, многолетний участник игры «Что? Где? Когда?» Борис Левин и другие.

В соревнованиях приняли участие представители компаний из различных отраслей бизнеса (IT, Финансы, Спорт, Реклама и других). Участники состязались в нескольких зачетах.

Итоги турнира:

Первое место в зачете для новичков занял Геворг Бледжянц, генеральный директор АО «Соцмедика», старший научный сотрудник Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, врач-кардиохирург.