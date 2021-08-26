Шахматная школа Яна Непомнящего провела турнир Business Legends (фото)

ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Премьер-Лига 16:30 Уфа 0 Крылья Советов 0
Лига конференций 17:00 Кайрат 0 Фола 0
БЕТСИТИ Кубок России 17:00 Чайка 0 Торпедо М 0
Лига Европы 18:00 Алашкерт 0 Рейнджерс 0
Россия - Премьер-Лига 18:30 Спартак М 0 Сочи 0
Лига конференций 19:00 Линкольн 0 Рига 0
Лига Европы 19:00 ХИК 0 Фенербахче 0
Лига конференций 19:00 Будё-Глимт 0 Жальгирис 0
Лига конференций 19:00 Жилина 0 Яблонец 0
Лига Европы 19:30 Заря 0 Рапид В 0
Лига конференций 20:00 Хаммарбю 0 Базель 0
Португалия - Сегунда 20:00 Шавиш 0 Академику 0
Лига конференций 20:00 Копенгаген 0 Сивасспор 0
Лига конференций 20:00 Эльфсборг 0 Фейеноорд 0
Лига конференций 20:00 ЦСКА С 0 Виктория Пльзе 0
Лига конференций 20:00 Витесс 0 Андерлехт 0
Лига конференций 20:00 Русенборг 0 Ренн 0
Лига конференций 20:00 Маккаби Х 0 Нефтчи 0
Лига конференций 20:00 Анортосис 0 Хапоэль Б-Ш 0
Лига конференций 20:00 Рома 0 Трабзонспор 0
Аргентина - Примера 20:15 Годой-Крус 0 Унион 0
Россия - Премьер-Лига 20:30 Ахмат 0 Арсенал 0
Лига конференций 20:30 Маккаби Т-А 0 Шахтёр Крг 0
Россия - Премьер-Лига 20:45 Зенит 0 ЦСКА 0
Лига Европы 21:00 Галатасарай 0 Раннерс 0
Лига конференций 21:00 Гент 0 Ракув 0
Лига конференций 21:00 Риека 0 ПАОК 0
Лига конференций 21:00 Сент-Джонстон 0 ЛАСК 0
Лига Европы 21:15 АЗ Алкмар 0 Селтик 0
Лига конференций 21:15 Унион 0 КуПС 0
Шахматная школа Яна Непомнящего провела турнир Business Legends (фото)
26 августа 15:00

Шахматная школа Яна Непомнящего провела турнир Business Legends (фото)

Его победителем стал Никита Афанасьев.

Во вторник, 24 августа состоялся турнир Business Legends, организованный Шахматной школой Яна Непомнящего.

Помимо самого гроссмейстера, на мероприятии побывали президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский, гроссмейстеры Сергей Яновский, Александр Мотылев и Ильдар Хайруллин, а также известный российский футболист Дмитрий Булыкин, основатель канала Levitov Chess Илья Левитов, многолетний участник игры «Что? Где? Когда?» Борис Левин и другие.

В соревнованиях приняли участие представители компаний из различных отраслей бизнеса (IT, Финансы, Спорт, Реклама и других). Участники состязались в нескольких зачетах.

Итоги турнира:

Первое место в зачете для новичков занял Геворг Бледжянц, генеральный директор АО «Соцмедика», старший научный сотрудник Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, врач-кардиохирург.

Среди опытных игроков первенствовал легендарный знаток интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Борис Левин.

Победу в турнире одержал гроссмейстер Никита Афанасьев. Второе место в общем зачете занял Константин Базаров, основатель социальной сети для шахматистов World Of Chess.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Гарри Кейн решил остаться в "Тоттенхэме"Криштиану Роналду должен перейти в "Манчестер Сити" в течение неделиКурбан Бердыев возглавил "Кайрат"Рудова блеснула грудью, позируя в постелиНиколаева свела поклонников с ума, показав себя в трусикахГимнастка Солдатова поразила подписчиков откровенным фото
«Лимит на осечки «Зенит» исчерпал, поэтому победит ЦСКА 2:0». Ловчев — о главном матче 6-го тура РПЛ
По мнению лучшего футболиста страны 1972 года Евгения Ловчева, в противостоянии «Зенита» и ЦСКА в рамках очередного тура РПЛ (26 августа, 20:45) действующий чемпион добудет победу без особых проблем.
«Никто Виторию в «Спартаке» не сплавляет, но с «Сочи» будет ничья 1:1». Прогноз Ловчева
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча очередного тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Сочи» (26 августа, 18:30).
Россия на правах Молдавии. Определились все 32 участника групповой стадии Лиги чемпионов
26 августа в 19:00 (мск) в штаб-квартире УЕФА состоится жеребьевка основной стадии Лиги чемпионов-2021/22, в которой нашу страну представит только «Зенит».
До побачення, Головин… Как донецкий «Шахтер» не пустил «Монако» в Лигу чемпионов, где сыграют два украинских клуба
«Шахтер», уступая в Харькове 0:2 «Монако», в дополнительное время свел матч вничью и вышел в групповой этап ЛЧ.
Показали, что готовы биться даже за золото Евро! Как экспериментальный состав волейбольной сборной России чуть не победил звездных сербок
В своем четвертом матче чемпионата Европы российская сборная отыграла два сета у хозяек площадки, но на тай-брейке все же уступила главному фавориту турнира.
«У Максвелла шансов больше». Валуев не согласен с букмекерами, которые считают Энниса Брауна фаворитом чемпионского боя в Бирмингеме
28 августа в Великобритании состоится титульный боксерский поединок в первом полусреднем весе между хозяевами ринга Акимом Эннисом Брауном и Сэмом Максвеллом. Экс-чемпион мира по боксу, эксперт «Лиги Ставок» Николай Валуев поделился своими ожиданиями.
На Хабиба напали в Нижнем Новгороде. Говорят, ради фото, но есть подозрение, что это не так
Знаменитый боец Хабиб Нурмагомедов в последнее время не покидает топ-новостей.
Футбольный экспресс из 20 событий с коэффициентами ниже двойки принес россиянину 4,6 млн рублей
В БК «Лига Ставок» зафиксирован один из самых крупных выигрышей 2021 года: на вложенные 5516 рублей игрок получил чистый доход свыше 4 с половиной миллионов.
6-й тур РПЛ с двумя суперматчами и уже без Арустамяна: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
26 и 27 августа пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о шестом туре, который, напомним, был перенесен с выходных в интересах сборной России.
«У меня поминки, а этот дьявол угрожает полицией». Интервью Мамаева, из-за которого Арустамян уволился с «Матч ТВ»
Приводим фрагменты скандального интервью Павла Мамаева журналисту Нобелю Арустамяну, который покинул штат «Матч ТВ», считая, что такие беседы о личной жизни (а разговор зашел о расставании полузащитника «Ростова» со своей бывшей супругой Аланой) не должны попадать в эфир.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика