Россиянин Зверев выиграл Кубок АШФ памяти М. Ботвинника (фото)

В Центральном доме шахматиста завершился Кубок АШФ памяти М. Ботвинника.

В соревнованиях, прошедших в Москве, приняли участие юноши и девушки до 14 лет из 10 стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдовы, России, Узбекистана и Таджикистана.

В турнире юношей победил россиянин Лев Зверев, набравший 7,5 очков из 9. На пол-очка отстал Артем Стрибук (Белоруссия), на полтора – Даниял Сапенов (Казахстан) и Эржан Закшылыков (Киргизия).

У девушек первенствовала Алуя Нурманова (Казахстан) – 8 очков из 9. На полтора очка отстала Барчиной Шокиржонова (Узбекистан), на два – Марьяна Хомич (Белоруссия) и Валерия Клеймеова (Россия).

Добавим, что организаторами соревнований являются Ассоциация шахматных федераций и Федерация шахмат России при содействии Ассоциации юристов России. Директор турнира – Александр Бах, главный судья – международный арбитр Александр Иванов.