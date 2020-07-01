Загитовой нужна поддержка, Черчесову – счастье детей. Спортсмены голосуют по поправкам в Конституцию

Очень многие спортивные звезды настоящего и прошлого придают огромное значение голосованию. При этом, публикуя соответствующие посты в своих инстаграмах, большинство из них закрывает комментарии. Видимо, опасаясь, что от наплыва единомышленников аккаунт может «обнулиться», не выдержав народного порыва. Так сделала наша олимпийская чемпионка Пхенчхана в одиночном фигурном катании Алина Загитова. Она обратилась к поклонникам с такими словами:

»...Это мой первый опыт голосования. Это очень ответственный шаг, ведь каждый голос имеет значение. Все, что я сейчас имею: олимпийское золото, любовь и признание болельщиков, получено благодаря моей семье, моей команде и тренерам. Кроме того, я знаю, что на пути к таким достижениям я была не одна! Ведь моя страна, мои любимые Москва и Ижевск дали мне те возможности, которые у меня есть! Также отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту, Владимиру Владимировичу Путину, за поддержку и перспективу! Я считаю, что каждый должен сделать свой выбор на голосовании и решить судьбу нашей с вами родной страны!»

Подругу поддержала другая фигуристка Мария Сотскова, уточнившая: »Как сказал сегодня Владимир Владимирович Путин, предлагаемые поправки позволят защитить главные наши жизненные ценности. Я поистине уверена, что каждый голос важен!»

Эти заявления были сделаны накануне главного дня голосования, а еще 15 июня агитационный видеоролик снял двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Как обычно, компанию великому фигуристу составили его жена Яна Рудковская и их сын, звезда инстаграма Гном Гномыч. «Когда речь заходит о каком-либо коллективном решении, которое прямо повлияет на нашу с вами жизнь, я почему-то часто слышу популярную фразу: «Мой голос ничего не решит». Решит! Очень даже решит. Не обесценивайте свою позицию, тем более что скоро предстоит вновь ее проявить относительно поправок в конституцию РФ. Москвичи вообще могут пройти голосование онлайн, находясь при этом в любой точке мира. Я буду голосовать из Кисловодска, где сейчас нахожусь на спортивных сборах с моей командой и спортсменами, а из какого города будете голосовать вы?» - спросил Плющенко.

Некоторые упрекнули Плющенко в погоне за «хайпом» и пожалели его 7-летнего сына, которого в столь юном возрасте ввязывают в политику. Дошло до конфликта с одним политиком, фамилию которого не принято произносить на Первом канале. Плющенко даже вызвал этого политика на боксерский поединок. Известный промоутер Камил Гаджиев предложил услуги по организации боя. Но до рукопашной пока так и не дошло...

Многолетний сопеник Плющенко на льду Алексей Ягудин тоже призвал пойти на голосование, хотя и выразил сомнения по некоторым поправкам (правда, не назвал, каким). А вот тренер и бывший супруг нынешней жены пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяны Навки Александр Жулин был весьма категоричен: «Я на своем веку успел повидать и Бориса Ельцина, и Юрия Андропова, и Леонида Брежнева. С точки зрения внешней политики современной России меня устраивает все! Нынешний президент - мощнейший политик! Менять его на кого-либо... Я просто не вижу, на кого! Поэтому я буду двумя руками голосовать за поправки... Мне при наличии трех дочерей очень важен момент внешней политики. Я вижу, что мы как за каменной стеной! То, что сейчас происходит в этой Америке, Европе - анархия».

Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов выступил в роли агитатора на телевидении. Он сделал упор на поправку о детях, которую считает очень важной для развития спорта в стране. «Любой тренер в нашей стране понимает, как важно заниматься развитием детских талантов. Все дети одарены по-своему. И главное – вовремя заметить это. Именно поэтому я поддерживаю внесение в Конституцию положения о том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Поправка станет гарантией того, что в стране будут строить больше детских площадок, продолжат прививать детям любовь к физическому труду, открывать новые секции. И главное – помогать воспитывать человека, в этом залог наших будущих и общих побед. Если вам, как и мне, это важно, то приходите на голосование 1 июля».

Известный лыжник Максим Вылегжанин оригинально вернулся к теме президентских сроков, проведя параллель со спортсменами, которым никто не запрещает многократно участвовать в соревнованиях. «Две сотни поправок в Конституцию - тем, кто прочитал их все, жму руку. Потратил один вечер, чтобы во всем разобраться. Надеюсь, что после принятия этих поправок будут сделаны и другие шаги, чтобы наши конституционные права не нарушались... Не каждый может руководить нашей страной, но у каждого, кто чувствует в себе силы, должен быть этот шанс. Нельзя запрещать, к примеру, трехкратному олимпийскому чемпиону ехать на свою четвертую Олимпиаду только потому, что он уже трижды участвовал . Если он выполнил все критерии отбора, доказал, что лучше него никого нет, то у него должен быть этот шанс. Но это мое мнение. А вы сходите на выборы и проголосуйте так, как считаете нужным,» - написал трехкратный серебряный призер Игр в своем инстаграме, после чего отправился к избирательной урне.

28 июня в голосовании принял участие и бывший чемпион мира по боксу, а ныне действующий политик Николай Валуев: »...Поправки укрепляют социальные права, на первом плане – семья, дети, благополучие и здоровье граждан, защита их труда. Это путь развития социального государства, сильного и независимого, в котором потомки чтят и помнят подвиг своих предков, ценят и берегут историю, традиции, природу, свое наследие. Безусловно, это важный исторический период для России, поэтому каждый должен прийти на избирательный участок и проявить свою гражданскую позицию».

Другой депутат, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин тоже исполнил гражданский долг, но агитировать не стал: »...Все мы люди взрослые, у каждого свой опыт, свой взгляд на политическую ситуацию в стране. Поэтому я убежден, что каждый вправе сам решать, как ему голосовать. А какое-либо давление на избирателей считаю совершенно недопустимым».

А вот президент Союза биатлонистов Владимир Драчев был более конкретен, чем Шипулин. На видео в его инстаграме видно, напротив какого пункта в бюллетене Драчев поставил крестик.

Список агитирующих спортсменов можно продолжать долго. Футбольный клуб «Енисей» призывал принять участии в голосовании всем составом!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC ENISEY KRASNOYARSK (@fcenisey) 29 Июн 2020 в 3:50 PDT

А вот призывов не участвовать в плебисците или голосовать против в спортивном мире практически не было. Редкое исключение составил бывший боец ММА Эдуард Вартанян. Впрочем, сейчас соответствующая запись в его инстаграме уже отсутствует. Наверное, аккаунт взломали хакеры...