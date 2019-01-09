В League of Legends вышло обновление 9.1 - Советский спорт
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Киберспорт09 января 2019 10:33Автор: Новиков Иван

В League of Legends вышло обновление 9.1

Три персонажа были ослаблены из-за преимущества в профессиональных играх

Большая часть обновления посвящена балансу Калисты, Орна и Седжуани. Разработчики посчитали, что эти чемпионы гораздо сильнее в профессиональных играх, чем в обычных. Полезность этих персонажей для организованных команд была уменьшена, зато усилены показатели, не связанные с коммуникацией внутри команды.

Изменения коснулись еще девяти чемпионов, среди которых Эш, Джинкс и Катарина. Также были исправлены руны и их показатели, а также ряд ошибок в игровом процессе. Полный список изменений можно найти на официальном сайте League of Legends.

#Киберспорт#League of Legends
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