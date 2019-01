Virtus.pro попала в одну группу с EHOME на Chongqing Major по Dota 2

Киберспорт 16 января 2019 19:12 Автор: Новиков Иван

Организаторы турнира в Китае опубликовали результаты жеребьевки группового этапа

На первом этапе 16 участников будут разделены на четыре группы. Первые и вторые места попадут в верхнюю сетку плей-офф, что даст право на одно поражение.

Российская команда и лидер зачета Dota Pro Circuit 2018/19 Virtus.pro сыграет в матче-открытии против хозяев чемпионата EHOME. В группу А также попали южноамериканская Chaos (бывшие paiN Gaming) и TNC с Филиппин.

Второй СНГ-коллектив The Pango попал в группу С, где сыграет с европейской Team Liquid, китайской Vici Gaming и американской J.Storm.

Группа А: Virtus.pro, TNC, Chaos, EHOME;

Группа B: Team Secret, LGD Gamnig, Forward Gaming, Thunder Awaken;

Группа C: Team Liquid, ViCi Gaming, J.Storm, The Pango;

Группа D: Evil Geniuses, Fnatic, The Alliance, Team Aster.

Групповой этап третьего мейджора сезона пройдет с 19 по 20 января в китайском городе Чунцине. 16 команд из всех регионов разыграют миллион долларов и 4950 рейтинговых очков.