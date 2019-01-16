Virtus.pro попала в одну группу с EHOME на Chongqing Major по Dota 2 - Советский спорт
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Киберспорт16 января 2019 19:12Автор: Новиков Иван

Virtus.pro попала в одну группу с EHOME на Chongqing Major по Dota 2

Организаторы турнира в Китае опубликовали результаты жеребьевки группового этапа

На первом этапе 16 участников будут разделены на четыре группы. Первые и вторые места попадут в верхнюю сетку плей-офф, что даст право на одно поражение.

Российская команда и лидер зачета Dota Pro Circuit 2018/19 Virtus.pro сыграет в матче-открытии против хозяев чемпионата EHOME. В группу А также попали южноамериканская Chaos (бывшие paiN Gaming) и TNC с Филиппин.

Второй СНГ-коллектив The Pango попал в группу С, где сыграет с европейской Team Liquid, китайской Vici Gaming и американской J.Storm.

Группа А: Virtus.pro, TNC, Chaos, EHOME;
Группа B: Team Secret, LGD Gamnig, Forward Gaming, Thunder Awaken;
Группа C: Team Liquid, ViCi Gaming, J.Storm, The Pango;
Группа D: Evil Geniuses, Fnatic, The Alliance, Team Aster.

Групповой этап третьего мейджора сезона пройдет с 19 по 20 января в китайском городе Чунцине. 16 команд из всех регионов разыграют миллион долларов и 4950 рейтинговых очков.

#Киберспорт#Dota 2#The Chongqing Major#Dota Pro Circuit#Virtus.pro
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