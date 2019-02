В Dota 2 вышла сокровищница, посвященная Дню Святого Валентина

Киберспорт 15 февраля 2019 11:58 Автор: Новиков Иван

Купить предмет можно будет только на этих выходных

Новая сокровищница Treasure of the Amaranth содержит случайный сет из 23 ранее выпущенных. Помимо обычных наборов для того или иного персонажа, из сундука может выпасть курьер Coral the Furryfish, а также редкий сет на Drow Ranger, Omniknight или Storm Spirit. Отметим, что новых предметов сокровищница не содержит – все сеты уже были доступны для покупки ранее.

Сокровищница будет доступна для покупки в ближайший уик-энд, ее стоимость составит 135 рублей ($2).