Прыгун в воду Евгений Кузнецов рассказал, почему изменил имидж

Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов рассказал, почему поменял свой внешний вид, отрастив бороду.

«Как пандемию объявили, так и решил поэкспериментировать. Бороду я и раньше пытался отращивать, но было сказано сбрить её к чемпионату мира 2019 года. Пришлось подчиниться. Потом стал отращивать её снова по принципу: растёт — и пускай. Появилось желание посмотреть, будет ли мне это к лицу. Знакомые поначалу были в шоке, но потом, видимо, привыкли. Сейчас, насколько могу судить, всем нравится», - приводит слова Кузнецова RT.

На Олимпиаде в Токио Кузнецов занял пятое место в индивидуальном мужском турнире по прыжкам в воду с трехметрового трамплина. В синхронных прыжках с аналогичной дистанции вместе с Никитой Шлейхером Кузнецов был восьмым.