Кузнецов ответил на вопрос о воссоединении с Захаровым

Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов рассказал, возможно ли воссоединение его пары с Ильей Захаровым.

Напомним, что данная спортсмены вместе становилась чемпионами мира и серебряными призерами Олимпиады в Лондоне.

«Мы же в своё время расстались с Ильёй по несчастью: сначала у него случилась травма колена, потом — дисквалификация. Сейчас, мне кажется, разумнее думать не о том, кто с кем может выступать в синхроне, а просто тренироваться. И уже ближе к соревнованиям смотреть, какой дуэт может оказаться более перспективным в плане результата», - приводит слова Кузнецова RT.

Захаров был дисквалифицирован из-за пропуска трех допинг-тестов, на Олимпиаду-2020 он не отобрался.

В Токио Кузнецов занял пятое место в индивидуальном мужском турнире по прыжкам в воду с трехметрового трамплина. В синхронных прыжках с аналогичной дистанции вместе с Никитой Шлейхером Кузнецов был восьмым.