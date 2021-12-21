Кузнецов рассказал, почему у него не получилось завоевать медаль на Олимпиаде в Токио

Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов назвал причины, по которым он остался без медалей Олимпийских игр в Токио.

«Просто не получился один прыжок. Я очень старался, но на соревнованиях ведь начинаешь прыгать иначе, чем на тренировках. Начинаешь прилагать больше усилий, стараешься, чтобы прыжок получился максимально эффектным», - приводит слова Кузнецова RT.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио Кузнецов занял пятое место в индивидуальном мужском турнире по прыжкам в воду с трехметрового трамплина. В синхронных прыжках с аналогичной дистанции вместе с Никитой Шлейхером Кузнецов был восьмым.