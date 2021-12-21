Российский прыгун в воду Кузнецов не испытывает проблемы в связи с возрастом

Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов ответил на вопрос, приходится ли ему облегчать программу из-за возраста.

«Абсолютно нет. Для меня в этом плане очень показательны три с половиной оборота назад. На мой взгляд, это наиболее сложный прыжок из всех существующих, поскольку выполняется не с разбега. И раз я по-прежнему его выкручиваю, значит, сумею сделать и всё остальное», - приводит слова Кузнецова RT.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио Кузнецов занял пятое место в индивидуальном мужском турнире по прыжкам в воду с трехметрового трамплина. В синхронных прыжках с аналогичной дистанции вместе с Никитой Шлейхером Кузнецов был восьмым.