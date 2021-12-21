Кузнецов рассказал, в чем главный секрет успеха Саутина

Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов рассказал секрет успешного выступления легенды данного вида спорта Дмитрия Саутина.

«Когда я только начинал прыгать, Дима уже заканчивал и почти не ездил на сборы. Но мне рассказывали, что главный секрет Саутина всегда заключался в том, что на тренировках он выполнял огромное количество прыжков. Соответственно, был очень стабилен и хорошо владел техникой входа в воду. Хотя, мне кажется, дело не только в этом. В нашем виде спорта очень важно, как мы говорим, иметь магнит в голове. Когда человек в любом, даже самом сложном прыжке чётко понимает, где вышка, а где вода», - приводит слова Кузнецова RT.

Саутин выступал на пяти Олимпиадах. На Играх в Барселоне, Атланте, Сиднее, Афинах и Пекине россиянин завоевал две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали. Большего количества нет ни одного прыгуна в воду.

Также Саутин является пятикратным чемпионом мира и 11-кратным чемпионом Европы.