Евгений Кузнецов не собирается переквалифицироваться в хайдайверы

Российский прыгун в воде Евгений Кузнецов рассказал о своем отношении к хайдайверам.

«Вот этого точно не хочу. В Абу-Даби поднялся на 27 м, посмотрел вниз и понял: не хочу. Хайдайверы — всё-таки очень храбрые люди. Это реальный экстрим, на грани жизни и смерти. При неудачном входе в воду можно уже не выплыть. Думаю, поэтому людей так привлекает это зрелище», - приводит слова Кузнецова RT.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио Кузнецов занял пятое место в индивидуальном мужском турнире по прыжкам в воду с трехметрового трамплина. В синхронных прыжках с аналогичной дистанции вместе с Никитой Шлейхером Кузнецов был восьмым.