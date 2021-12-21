Евгений Кузнецов: Весь мир мечтает подвинуть Китай с пьедестала последние пару десятков лет

Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов рассказал, возможно ли победить в данном виде спорта представителей Китая.

«Ошибаться они стали больше — это факт. Даже по оценкам видно. Если раньше, соревнуясь с китайцами, ты не прошёл всю свою программу по 9—9,5 балла, лезть становилось некуда. Сейчас ситуация иногда позволяет один раз ошибиться. Реально ли подвинуть Китай с пьедестала? Думаю, последние пару десятков лет об этом мечтает весь мир», - приводит слова Кузнецова RT.

На Олимпиаде в Токио из восьми комплектов наград китайские спортсмены не выиграли лишь в одном виде соревнований. В синхронных прыжках с десятиметровой вышки Цао Юань и Чен Айсень уступили британцам Тому Дейли и Мэтти Ли.