Захаров заявил о задаче повысить интерес к чемпионату России по прыжкам в воду

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду с трехметрового трамплина Илья Захаров заявил о необходимости повышать интерес к чемпионату России.

«Получается, что никому до этого нет дела. Выиграл человек пять раз чемпионат России — ну и ладно, подумаешь, достижение… Но это же ненормально? Поэтому и была поставлена задача начинать это отношение менять. Проводить соревнования так, чтобы люди хотели на них прийти, хотели увидеть звезд, хотели их услышать, узнать о них побольше. Чтобы турнирами начинало интересоваться телевидение», - приводит слова Захарова RT.

22 февраля спортсмен объявил о завершении карьеры, в этот же день президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин объявил о том, что Захаров займется координацией работы организации в Приволжском федеральном округе.