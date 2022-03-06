Шлейхер назвал спортсменов, на которых ориентировался в начале карьеры

Российский прыгун в воду Никита Шлейхер рассказал на кого из коллег ориентировался в начале карьеры

Напомним, что 23-летний спортсмен является двукратным чемпионом Европы 2019 года.

«Мне было не очень сложно адаптироваться среди взрослых, поскольку я рос в одном бассейне с Женей Кузнецовым. Очень хорошо помню, как он с Ильёй Захаровым выступал на Олимпийских играх в Лондоне, так что оба были для меня определённым ориентиром», — приводит RT слова Шлейхера.

В начале марта россиянин завоевал золото в прыжках с трёхметрового трамплина на Кубке Евразийских стран.