Терновой завоевал золотую медаль чемпионата России в прыжках в воду с десятиметровой вышки

Руслан Терновой занял первое место на чемпионате России в прыжках с десятиметровой вышки.
Отметим, что 21-летний спортсмен набрал по итогам шести попыток 534,90 балла. Серебряную медаль завоевал стал Сандро Рогава (450,50 балла). Тройку призеров замкнул Сергей Назин (424,60).
Напомним, что Терновой вместе с Александром Бондарем выиграл соревнования по синхронным прыжкам в воду с десятиметровой вышки.
На трехметровом трамплине лучшей стала Кристина Ильиных (330,85 балла).
источник: «Советский спорт»