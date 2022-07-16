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Терновой завоевал золотую медаль чемпионата России в прыжках в воду с десятиметровой вышки

Соревнования проходят в Пензе.
16 июля 2022 17:30
автор: Александр Поволоцкий

Руслан Терновой занял первое место на чемпионате России в прыжках с десятиметровой вышки.

Отметим, что 21-летний спортсмен набрал по итогам шести попыток 534,90 балла. Серебряную медаль завоевал стал Сандро Рогава (450,50 балла). Тройку призеров замкнул Сергей Назин (424,60).

Напомним, что Терновой вместе с Александром Бондарем выиграл соревнования по синхронным прыжкам в воду с десятиметровой вышки.

На трехметровом трамплине лучшей стала Кристина Ильиных (330,85 балла).

источник: «Советский спорт»
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