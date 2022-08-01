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Олимпийский чемпион Захаров рассказал, почему российские прыгуны в воду уступают китайцам

Представители Поднебесной доминируют в данном виде спорта.
01 августа 2022 15:29
автор: Максим Скороходов

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров рассказал, чего не хватает российским спортсменам, чтобы конкурировать с китайцами в данном виде спорта.

«Если рассуждать глобально, конечно, у нас нет такого количества занимающихся, соответственно, нет возможности едва ли не каждое олимпийское четырехлетие формировать новую команду. Но на самом деле очень многое идет от отношения самих спортсменов к тому, что они делают. Должно быть прежде всего понимание, чего ты хочешь добиться. Я бы сказал, в мое время всё было гораздо жестче в плане требований. В наши дни многие относятся к спорту несколько вальяжно, расслабленно», - приводит слова Захарова RT.

Добавим, что на прошедшей в прошлом году Олимпиаде в Токио китайские прыгуны в воду выиграли в семи из восьми дисциплинах.

Российские спортсмены завоевали одну бронзовую медаль, усилиями Александра Бондаря и Виктора Минибаева, ставшими третьими в соревнованиях с десятиметровой вышки.

источник: «RT на русском»
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